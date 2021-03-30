محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات خلال احتفالية بيت العائلة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأم المثالية وأمهات ذوى الهمم، والتى نظمتها بيت العائلة بالإسكندرية، للتأكيد على دعم المحافظة الكامل للمرأة، وخاصة المرأة السكندرية على كافة الأصعدة، واعترافا بالدور المؤثر الذي تقوم به الأم المصرية و التضحيات الكبيرة التي تقدمها.

وخلال الاحتفالية؛ ثمن الشريف الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به بيت العائلة في المجتمع السكندري، مؤكدا أن المجتمع المصري نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي فإن جميع المصرين أخوة تجمعهم المحبة والعلاقات الطيبة التي بنيت عبر التاريخ.

وقدم المحافظ، التحية لجميع أمهات الشهداء، معرباً عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال مع أمهات الإسكندرية، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تخصيص عام 2017 ليكون عاما للمرأة المصرية هو أكبر دليل على أن الدولة تدعم وتعزز خطوات المرأة المصرية وتعمل على تمكينها في جميع المجالات.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الإسكندرية أمهات شهداء الواجب الوطنى وعدد من الأمهات المثاليات وأمهات ذوي الهمم، مؤكدا أن مكتبه دائما مفتوح لاستقبال جميع الأمهات وتلبيه احتياجاتهم وحل المشكلات التي تواجهها.



تكريم الأمهات المثاليات فى الإسكندرية



تكريم الأمهات المثاليات فى الإسكندرية