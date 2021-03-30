محافظ أسوان ورئيس الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد التطوير.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، الثلاثاء، أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف، بحضور سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وشهدت فعاليات الافتتاح أيضاً تقديم فقرات غنائية وفنية لفريق "أفرو جيت الموسيقى" بقيادة الفنان خالد عاطف، بجانب مشاركة طلاب كليات الإعلام والآداب والتربية في تنظيم الحفل كمتطوعين لخدمة الثقافة وللتوعية بأهمية دورها في النهوض بالمجتمعات .

كما شهد الافتتاح الإعلان عن تدشين ملتقى الناشرين المصريين والعرب والذي يهدف لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الناشرين المصريين وأشقائهم العرب حيث سيشارك فى الاحتفال نحو 100 ناشر مصرى، إضافة إلى أكثر من 20 ناشرا عربيا بأحدث ما صدر لديهم لتضم مكتبة دار المعارف فرع أسوان عشرات الآلاف من أهم الإصدارات العربية في مختلف المجالات، كما قدمت دار المعارف لزوارها بمناسبة الإفتتاح خصومات هائلة لطلاب الجامعة والبحث العلمى.

وأشاد محافظ أسوان، بالمظهر اللائق المشرف الذى ظهرت عليه دار المعارف عقب إجراء أعمال التطوير بها لتكون إضافة هامة ونموذجية لأبناء المحافظة من القراء ومحبى الفكر والثقافة لتحقيق الإستثمار الأمثل لمقتنيات ومحتويات الدار، مقدماً شكره لمسئولى دار المعارف على الخصومات التي أقرتها لمختلف إصداراتها والتي تصل إلى 50% ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤخراً تحت شعار ( أسرة تقرأ .. أمة تنهض ) وضمن برنامج التطوير الذى تقوم به المؤسسة العريقة بفروع مكتباتها على مستوى الجمهورية.

وفى السياق، استقبل محافظ أسوان، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين ، وتناول اللقاء وضع تصور عام لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة في مجال الإعلانات لخلق موارد مالية بتعظيم الإستفادة من المواقع والزوايا الجمالية لمدينة أسوان، بجانب منح تخفيضات لإصدارات الكتب من مؤسسة دار المعارف للمكتبات بالمدارس وأيضاً العاملين بالهيئات الحكومية ، مع إعطاء فرصة للتقسيط المريح في هذا الاتجاه.

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية، تقديره للصحافة الوطنية الصادقة والتي تعكس آمال ومتطلبات المواطنين مع إبراز ما يتم من منجزات غير مسبوقة لبناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أن الصحافة والإعلام هما أحد الوسائل الهامة لمعاونة الأجهزة التنفيذية من خلال تسليط الضوء على المشاكل والاحتياجات الجماهيرية بالمصارحة والمصداقية الكاملة مما يسهم فى إيجاد حلولاً مناسبة لها.



جانب من الافتتاح