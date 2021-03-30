اليوم السابع
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محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة من 15 قطعة أرض بحدائق الأهرام.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:11 ص
محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة من 15 قطعة أرض بحدائق الأهرام.. صور محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها المتلاحقة بحدائق الاهرام، حيث تمكنت من رفع المخلفات والقمامة من 15 قطعة أرض فضاء وهى "2ح- 3ح- 164 ع- 161و - 6ص - 165 ا- 320أ- 207 ه- 17 ص- 104 و- 92ك - 413 ط- 391 ن - 9ط - 5 ز" بالإضافة الى شوارع "الضغط- الثروة المعدنية- تقاطعات الضغط مع الخزان والعشرين."


جاء ذلك ضمن سلسلة الحملات المتواصلة لاجهزة المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.


كما تمكنت الحملات أيضا من ايقاف 4 حالات اعمال مخالفة عبارة عن تحويل من سكنى لتجارى بالقطع ( 209 ط- 109 ك- 220 أ) وإزالة جاملون مخالف اعلى العقار رقم 50 د.


ولتطوير وتحسين العناصر الجمالية بشارع الجيش يجرى تمهيد وتجريد الجزيرة الوسطى بالشارع لزراعتها بالأشجار.


وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء محافظة الجيزة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها؛ إضافة الى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها الى 25 شركة وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى فى الخدمه فى إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة.
 

 

رفع تراكمات القمامة من حدائق الاهرام
رفع تراكمات القمامة من حدائق الاهرام

 

محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة من 15 قطعة أرض بحدائق الاهرام
محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة من 15 قطعة أرض بحدائق الاهرام

 

 

محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة من حدائق الاهرام
محافظة الجيزة ترفع تراكمات القمامة من حدائق الاهرام

 


 


 


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