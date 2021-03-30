رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم الثلاثاء، على اقتراحات بتأجيل سداد أقساط قروض البنوك بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان قد ذكر البرلمان الكويتي على تويتر أنه وافق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وكانت قد أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، فى بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتى العادیة، وذلك لمباشرة أعمالھا .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قد أصدر فى 24 ینایر الماضى، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر فى الثانى من مارس الجارى مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.