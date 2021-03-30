متهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات في التبين: أبيعها بثمن بخس

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة سيارة في منطقة التبين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه كون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، وأضاف المتهم في اعترافاته ببيع تلك السيارات المسروقة بثمن بخس، مشيرا إلى أن السيارة المضبوطة باعها للشخص المقبوض عليه وهو يعلم أنها مسروقة، لتأمر النيابة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب "توصيل الأسلاك " فى التبين، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على موقف سيارات كائن بدائرة القسم وبحوزته سيارة ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة .

وبالإنتقال تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه أثناء إستقلاله السيارة ولا يحمل ثمة تراخيص، وتبين أنه مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، وبالكشف على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها ، وبمواجهته أعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وأقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بذات العنوان) وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وإعترف بسرقة السيارة بإسلوب " توصيل الأسلاك " ، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.