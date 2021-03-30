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متحدث الوزراء: رمضان بلا دورات رياضية.. وصلاة التراويح 30 دقيقة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:17 م
متحدث الوزراء: رمضان بلا دورات رياضية.. وصلاة التراويح 30 دقيقة المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه خلال اجتماع اليوم بمجلس الوزراء تم التركيز على عدد من القرارات الجديدة بخصوص شهر رمضان؛ نظرًا لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
 
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد بنفس ضوابط الصلاة العادية، إلا أن هذه الصلاة لا تزيد عن الـ30 دقيقة، كما أنه حذر الاعتكاف في المساجد، وممنوع إقامة صلاة التهجد والمسموح به هي التراويح فقط.
 
وأشار إلى أنه سيتم منع موائد الإفطار بشكل كامل بدون النظر إلى مكان إقامتها، مؤكدًا أن هناك سماح باستئناف المباريات الرياضية للناشئين للاستفادة منها دراسيًا، ومنع إقامة الدورات الرياضية الرمضانية سواء في أو الخيم الرمضانية بصرف النظر عن ما تقدمه، معقبًا: "هذا القرارات بسبب ما تسببت فيه التجمعات في رمضان الماضي في زيادة أعداد الإصابات بكورونا".
 

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الدورات الرمضانيه

التراويح

كورونا

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