متحدث الوزراء: أكثر من مليون مواطن دفعوا غرامة لعدم ارتداء الكمامة

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك عقوبة فورية لعدم ارتداء الكمامات، حتى لو تكررت المخالفة فى نفس اليوم، مشددا على أنه تم توقيع العقوبة الفورية على ما يزيد عن مليون مواطن، بدفع الغرامة الفورية، منذ تطبيق القرار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أنه فيما يتعلق بالمخالفين لاختراق القواعد الاحترازية من تقديم الشيشة بالمقاهى وتجاوز عدد ساعات العمل، يتم عمل محضر وتغلق المنشأة لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وشدد على أن الأمر يستدعى مزيد من الضبط فيما يخص انتشار الشيشة، حيث جاءت شكاوى لمجلس الوزراء، ويتم إحالتها للجهات المختصة، وهناك آلاف من المخالفات تم تحريرها، وتم إغلاق بعض المنشآت ولكن يعاودوا تكرار المخالفة، والأمر يستلزم مزيد من الضبط والربط وحملات تفتيش من قبل المحليات، والأيام المقبلة ستشهد مزيد من الحزم في هذا الموضوع.