ما هى المحاصيل المقرر زراعتها فى مشروع الدلتا الجديدة؟

كتبت ــ أسماء نصار

كشف الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتوسع الأفقى، تفاصيل الدلتا الجديدة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها .



وفى التقرير التالى نتعرف على المحاصيل التى يمكن زراعتها فى مشروع الدلتا الجديدة.





1- موقع المشروع فريد من نوعه ويقترب من الدلتا القديمة وبه شبكة قوية من الطرق.



2-يقترب من الموانئ وهو الأمر الذى يدعم الصادرات الزراعية إلى الاسواق العالمية.



3- مناخ المشروع يصلح لكافة المحاصيل وهو مناخ البحر المتوسط.



4- تم وضع التصنيف المحصولى للمحاصيل التى من المقرر أن تزرع فى المنطقة .



5- القمح والفول والعدس والكينواه والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الانتاج الحيواني وصناعة الزيوت أبرز المحاصيل.







