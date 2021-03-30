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ما هو تأثير ميكنة التنمية الصناعية على القطاع الصناعى؟.. "الصناعات الهندسية" تجيب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 ص
ما هو تأثير ميكنة التنمية الصناعية على القطاع الصناعى؟.. "الصناعات الهندسية" تجيب مصانع - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أكد محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن ميكنة فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كافة المحافظات، وربطها بالمقر الرئيسي خطوة جيدة على الطريق الصحيح للقضاء على البيروقراطية، التي كانت تواجه المستثمر الصناعي خلال تعاملاته مع فروع الهيئة، لذلك هذه الخطوة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح يمكن أن نري طفرة ونشاط أكبر القطاع الصناعي.
 
 
وأضاف محسن، في تصريحات خاصة، أن التعامل الإلكترونى خطوة طال انتظارها في الجهات المتعاملة مع هيئة التنمية الصناعية وكافة الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، مشيدا بخطوة الميكنة والتحول نحو الأنظمة الإلكترونى.
 
وكانت الحكومة، أعلنت الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والبالغ عددها 27 مكتب، وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة، مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة، ومنحهم الصلاحيات المطلوبة، للتيسير على المستثمرين، وتوفير الوقت والتكلفة، بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية. 
 
 
وأشار" محسن"، إلي أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية يحتاج أولا تسهيل مناخ الصناعة، والتيسير على المستثمرين بالقطاع، وهذا يسهم في جعل القطاع قادر على التوجيه نحو التصدير، وتشغيل العمالة، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب
 
 
 
 

الغرفة الهندسية

صادرات مصر

المجمعات الصناعية

التنمية الصناعية

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