كل ما تريد معرفته عن أسباب وطرق الوقاية من التهابات الأذن

كتب محمود جلال

التهاب الأذن ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية فى الأذن الوسطى، ويمكن أن تكون التهابات الأذن مؤلمة بسبب الالتهاب وتراكم السوائل في الأذن الوسطى، وقد يسبب التهابات الأذن المزمنة ضررًا دائمًا للأذن الوسطى والداخلية، وقد كشف موقع Onlymyhealth، عن سبب العدوى الفطرية في الأذنين، و أنواع التهابات الأذن، وطرق الوقاية لمنع عدوى الأذن.

ما الذي يسبب العدوى الفطرية في الأذنين؟

تعتبر الالتهابات الفطرية شائعة جدا لأنها ناتجة عن شمع الأذن، الشمع الموجود داخل الأذنين يحمي الأذن في شكل بطانة رقيقة من تكوين الفطريات، لكن الناس غالبا ما يعتقدون أنها نفايات ويسعون لإزالة تلك البطانة ما يسمح للعدوى والفطريات بالنمو داخل الأذن.



شمع اذن

أنواع التهابات الأذن

عدوى الأذن الوسطى

هذا النوع من عدوى الأذن يحدث بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي أو البرد، وتنتقل العدوى في الأساس إلى الأذنين من خلال أنبوب يسمى أنبوب استاكيوس.

التهاب الأذن الخارجية

يسهل تحديد مكان الإصابة في الأذن الخارجية حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

أذن السباح

هناك عدوى شائعة جدًا تحدث بسبب احتباس الماء في القناة الداخلية للأذنين.



أذن السباح

طرق الوقاية لمنع عدوى الأذن:

1- حافظ على نظافة أذنيك وجففهما بعد السباحة واستخدم قطعة قطن بعناية.

2- لا تدخن، تجنب التدخين السلبي قدر الإمكان.

3- احتفظ بأدوية للحساسية لإثارة المواقف الشائعة.

4- اغسل يديك جيدًا بعد ملامسة الأشخاص المصابين بأمراض البرد أو أمراض الجهاز التنفسي.

5- احتفظ بقطرات الأذن التي يمكن استخدامها للعدوى الخفيفة وأثناء الحكة.