كريم مصر تطبق قواعد جديدة صارمة لاختيار الكباتن

برامج تحفيزية ونظم تدريب على اعلى مستوى لراحة العملاء

هيثم عصام: مستمرون في تحسين خدمات نقل الركاب ومستويات الجودة

أكدت شركة كريم مصر، منصة الانترنت رائدة للخدمات والحلول التكنولوجية، أن تسعى لتوفير حلول غير مسبوقة؛ عصرية، وموثوقة وآمنة، وذات أسعار تنافسية التي تقدمها في مجال نقل الركاب وتوصيل الأغراض، تلبي احتياجات مستخدمي تطبيقها في هذا المجال بهدف تسهيل وتبسيط حياتهم.. بتطبيقها معايير خاصة وصارمة من حيث جودة الخدمات وأداء الكباتن، وفي هذا الاطار تقوم الشركة بتوفير برامج تحفيزية للكباتن يتضمن العديد من الميزات المضافة الى جانب العديد من الميزات التي يوفرها نموذج عملها في النقل التشاركي مثل المرونة في اختيار ساعات العمل وتحصيل دخل اضافي مجزي، الى جانب ذلك يوجد اجراءات اخرى مثل نظام حوافز خاص بالكباتن حيث تتبنى “كريم” نظاماً تحفيزياً للكباتن ينبع من استراتيجيتها لرعاية الكباتن وتحفيزهم وتقديرهم، ويهدف لتشجيعهم على تقديم ما أفضل أداء لديهم ويتم تصنيف الكباتن والميزات التي يحصلون عليها وفقاً لعدد الرحلات التي يقومون بها وتقييمات الزبائن كلما زادت الاثنتان كلما حصلوا على ميزات أكبر.

كما تهتم “كريم” بعقد العديد من الشراكات مع العديد من المؤسسات والمحال التجارية لتقديم خصومات للكباتن من ضمنها خصومات على غيار الزيت والصيانة الدورية للسيارات وخصومات على الاطارات وبطاريات السيارة وغيرها من العروض والخصومات من المطاعم وخدمات صحية.

وفيما يخص خدمات الدعم ، تقدم شركة “كريم” خدمات الدعم للكباتن من خلال مركز الاتصال المتاح على مدار 24/7 في الأسبوع، وذلك لاستقبال ملاحظاتهم وشكاويهم، بالاضافة الى خدمة خط الطوارىء حيث تتيح هذه الخدمة لكباتن “كريم” إمكانية الإبلاغ عند التعرض لأي حادث أو خطر في أي وقت وعلى مدار الساعة، وبإمكان الكباتن التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالشركة من خلال الخط الساخن والذي يعمل للحالات الطارئة وبشكل فوري ودون انتظار أو تأخير، ما يسهل عملية الإبلاغ والحصول على الإرشادات والمساعدة العاجلة، وذلك بكبسة زر واحدة فقط.

وفي اطار التطوير والتدريب المستمر، يخضع الكباتن المنضمين الى منصة كريم الى قسط من التدريب بعد قبول طلباتهم واجتيازهم لسلسلة من الاختبارات والتقييمات والتحقق من السيرة الذاتية واهتمامهم لشروط الانضمام التي تتضمن: توفر سيارة آمنة ، واستمارة وتأمين وبطاقة أحوال ورخصة ساريين المفعول وأن لا يقل العمر عن 18 سنة.

وقال هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر، ان الشركة مستمرة في تحسينها لخدمات النقل الركاب ومستويات الجودة في الخدمة الرائدة والمعتمدة على التطور التكنولوجي ونهجها في اختيار كباتنها بالاعتماد على قواعد صارمة تتطلب اجتياز سلسلة من الاختبارات والتقييمات بعد التحقق من السيرة الذاتية لهم، والتأكد من تمتعهم بحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى خضوعهم لدورات تدريبية للتأكّد من جاهزيتهم لخدمة العملاء بالمستوى المطلوب.