كامالا هاريس تحتفى بمرور 70 يوماً على ولايتها برسالة للشباب الأمريكى.. صور

كتب آسر أحمد

سبعون يوماً مرت على الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، منذ ان حلفا اليمين الدستورية في الـعشرين من يناير الماضى، بعد منافسة شرسة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرئاسة الأمريكية.

وبمناسبة مرور 70 يوماً على الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ونائبته، قررت هاريس الاحتفال على طريقتها الخاصة بمشاركة متابعيها وجمهورها عبر موقع انستجرام، بصورة لاحدى الأطفال التي التقطت يوم حلف اليمين وهى تقف أمام شاشة التليفزيون ويظهر أمامها هاريس وهى تؤدي حلف اليمين الدستورى لتشاركها نفس القسم الذى أدته نائبه الرئيس الأمريكي على الهواء وأمام الشعب الأمريكي.

ووجهت نائبته الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للشباب الأمريكي بمناسبة مرور 70 يوماً على حلف اليمين الدستورية، وقالت "70 يوماً منذ ان أديت انا والرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين، جنباً الى جنب مع روكسي، الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات، التي تذكرت القسم بأكمله، أريد من روكسي وكل فتاة صغيرة أن تحلم بطموح وتعلم ان كل شيء ممكن".



الطفلة الأمريكي وهى تؤدي اليمين الدستورى

وكانت قد أكدت نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، منذ ايام، تسليم الشيكات المتعلقة بخطة الإنقاذ الأمريكية الى المواطنين الامريكيين، وغردت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تم تسليم أكثر من 100 مليون شيك للشعب الأمريكي، الـ 100 مليون شيك لدفع الإيجار.

الـ100 مليون شيك لعمل الرهن العقاري الـ100 مليون شيك لوضع الطعام على المائدة. الـ100 مليون شيك لدفع الفواتير، هذه الشيكات لتحقيق الدعم أمام ازمة COVID.