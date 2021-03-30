اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كامالا هاريس تحتفى بمرور 70 يوماً على ولايتها برسالة للشباب الأمريكى.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:38 م
كامالا هاريس تحتفى بمرور 70 يوماً على ولايتها برسالة للشباب الأمريكى.. صور الطفلة الأمريكي وهى تؤدي اليمين الدستورى
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سبعون يوماً مرت على الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، منذ ان حلفا اليمين الدستورية في الـعشرين من يناير الماضى، بعد منافسة شرسة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرئاسة الأمريكية.

وبمناسبة مرور 70 يوماً على الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ونائبته، قررت هاريس الاحتفال على طريقتها الخاصة بمشاركة متابعيها وجمهورها عبر موقع انستجرام، بصورة لاحدى الأطفال التي التقطت يوم حلف اليمين وهى تقف أمام شاشة التليفزيون ويظهر أمامها هاريس وهى تؤدي حلف اليمين الدستورى لتشاركها نفس القسم الذى أدته نائبه الرئيس الأمريكي على الهواء وأمام الشعب الأمريكي.

ووجهت نائبته الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للشباب الأمريكي بمناسبة مرور 70 يوماً على حلف اليمين الدستورية، وقالت "70 يوماً منذ ان أديت انا والرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين، جنباً الى جنب مع روكسي، الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات، التي تذكرت القسم بأكمله، أريد من روكسي وكل فتاة صغيرة أن تحلم بطموح وتعلم ان كل شيء ممكن".

الطفلة الأمريكي وهى تؤدي اليمين الدستورى
الطفلة الأمريكي وهى تؤدي اليمين الدستورى

وكانت قد أكدت نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، منذ ايام، تسليم الشيكات المتعلقة بخطة الإنقاذ الأمريكية الى المواطنين الامريكيين، وغردت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تم تسليم أكثر من 100 مليون شيك للشعب الأمريكي، الـ 100 مليون شيك لدفع الإيجار.

الـ100 مليون شيك لعمل الرهن العقاري الـ100 مليون شيك لوضع الطعام على المائدة. الـ100 مليون شيك لدفع الفواتير، هذه الشيكات لتحقيق الدعم أمام ازمة COVID.

 

 

 


كامالا هاريس

أمريكا

نائبه الرئيس الأمريكي

جو بايدن

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كامالا هاريس: تم تسليم أكثر من 100 مليون شيك للشعب الأمريكي

الجمعة، 26 مارس 2021 06:47 م

كامالا هاريس عن حادث أتلانتا: العنف غير مقبول وليس له مكان فى بلدنا

الخميس، 18 مارس 2021 01:54 م

كامالا هاريس: خطة الإنقاذ الأمريكية ستقدم 130 مليار دولار للمدارس

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:49 م

كامالا هاريس: بايدن قاد أمتنا لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية خلال 50 يوما

الخميس، 11 مارس 2021 11:44 ص

نساء بإنجازات تاريخية فى 2021.. كامالا هاريس تدخل التاريخ من 3 أبواب.. وكاجا كلاس أول امرأة في منصب رئيس وزراء إستونيا.. زارا محمد تنتخب أمينا عاما للمجلس الإسلامى ببريطانيا..وسارة توماس أول حكم كرة قدم أمريكية

الإثنين، 08 مارس 2021 07:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة