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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق الرصاص والغاز على مسيرات يوم الأرض بفلسطين.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:40 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق الرصاص والغاز على مسيرات يوم الأرض بفلسطين.. صور قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الغاز
كتب عبد الوهاب الجندى

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية، على مجموعة من الفلسطينيين وسط بلدة سبسطية بالضفة الغربية، شاركوا في مسيرة لأحياء ذكرى يوم الأرض.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء، جنود الاحتلال الإسرائيلي يقمعون عددا من المشاركين في المسيرة، ويطلقون القنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة عددا من الفلسطينيين بالاختناق.

ويحيي الفلسطينيون اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الخامسة والأربعين ليوم الأرض، وتعود أحداث هذا اليوم، لعام 1976، بعد استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على آلاف المساحات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي عام 48، وقد عم إضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.

 

جندي يطلق الغاز على الفلسطنيين
جندي يطلق الغاز على الفلسطنيين

 

رجل يواجه جنديه إسرائيلية
رجل يواجه جنديه إسرائيلية

 

شاب يحمل علم فلسطين
شاب يحمل علم فلسطين

 

غاز الاحتلال
غاز الاحتلال

 

قوات الاحتلال يقمعون المسيرة
قوات الاحتلال يقمعون المسيرة

 


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الضفة الغربية

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