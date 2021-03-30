اليوم السابع
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قطع مياه الشرب عن قرى مركز دسوق لإجراء عملية تعقيم وتطهير بمحطة شرب شباس

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:33 ص
قطع مياه الشرب عن قرى مركز دسوق لإجراء عملية تعقيم وتطهير بمحطة شرب شباس مياه
كفر الشيخ محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، عن انقطاع المياه عن 4  قرى تابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، غدا الثلاثاء، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 مساء من نفس اليوم، وذلك لعمل غسيل وتعقيم مروقات محطة مياه شباس الملح، وسيتم قطع مياه الشرب عن قرى شباس الملح ، والابراهيمية ، وقبيبة، والملاحين، والبحرية.
 
وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 

كفر الشيخ

شركة مياه الشرب

انقطاع المياه

اخبار مصر

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