قافله سكانية شاملة بقرية الكوم فى البحيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء على أهالى القرى، مشيرا إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية الشاملة لكافة الخدمات للمناطق المحرومة بقرى المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وكذا نشر الوعى بالقضية السكانية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة عبدالهادى رشوان بالتعاون والتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة وفرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة، قافلة سكانية شاملة بقرية الكوم الأخضر" إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

شارك بالقافلة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة "التضامن الاجتماعى - محو الأمية وتعليم الكبار- الصحة- الطب البيطرى - شركة مياه الشرب - التموين- الكهرباء- التربيه والتعليم - الأوقاف".

وتم الكشف على 34 حالة من قبل قطاع الصحة، وتقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها والكشف على "1230" رأس من أغنام وأبقار وجاموس ورش " 1465" رأس مائية.

وتم عقد امتحان فورى لعدد 20 من أهالى قرية الكوم الاخضر لمحو أميتهم، وقامت الإدارة التعليمية بتوعية المواطنين بأهمية التعليم والحفاظ على صحة أطفالنا والاهتمام بالتغذية السليمة لهم.

كما قام قطاع التموين بالرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، وتوفير سيارات أنابيب بوتاجاز بواقع عدد 250 أسطوانة يومياً بسعر المستودع، وذلك للتخفيف على أهالى القرية.

وقام قطاع التضامن الاجتماعى، بتوعية المواطنين حول الخدمات المقدمة من التضامن الاجتماعى والرد على استفساراتهم حول برنامج تكافل وكرامة.

فيما قدم قطاع مياه الشرب حملة لتوعية المواطنين حول ترشيد الاستهلاك المياه، وطرق التخلص الأمن من المخلفات بجانب تحليل عينات لمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.

وتم صيانة 20 كشاف إنارة، وتوعية أهالى القرية حول تنظيم الأسرة فى الاسلام ومخاطر الزواج المبكر والمشاكل النفسية للشباب فى سن المراهقة.

وقدم المجلس القومى للسكان توعية لأهالى القرية حول المشكلة السكانية وأبعادها والطرق المتبعة من الفرع للعمل على تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة.

شارك فى الندوة رئيس القرية ومنسق الإسكان ومدير التموين ومديرة التأمين الصحى والأوقاف والتضامن الاجتماعى.