فيس بوك يجمد حساب رئيس فنزويلا بسبب الترويج لعقار ضد كورونا دون أساس علمى

كتبت ـ فاطمة شوقى

جمد فيس بوك صفحة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وذلك بسبب نشره معلومات خاطئة حول جائحة كورونا، والترويج لعقار ضد كورونا دون أساس علمى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منصة فيسبوك أوضح أن مادورو انتهك سياسته عندما نشر مقطع فيديو دون أى دليل طبى يروج لكارفاتيفير (وهو مشروب مصنوع من الزعتر) كعلاج لفيروس كورونا.. ووصف المشروب بأنه "معجزة" وقادر على تحييد فيروس كورونا دون أى آثار جانبية"

ووافقت معظم وسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب وتيك توك على وضع سلسلة من الإجراءات لمنع نشر محتوى كاذب أو غير دقيق يشكل خطرا على الصحة العامة فى سياق الوباء، واستجاب فيس بوك الذى يلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية فى بيان لها: "نحن نشهد استبدادا رقميا تقوم به شركات عابرة للدول تريد فرض قوانينها على دول العالم".

وأضافت أن "رقابة فيس بوك هى امتداد للعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا فى محاولة للإطاحة بمادورو".

وكان متحدث باسم "فيس بوك"، أعلن أن الموقع جمد صفحة مادورو "لانتهاكه سياسات ضد نشر معلومات خاطئة عن كورونا من خلال الترويج للعلاج الذى يزعم دون دليل أنه يمكن أن يعالج المرض".