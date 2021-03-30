فيتنام تترأس مجلس الأمن عن شهر أبريل المقبل

كتبت - هند المغربي

تترأس فيتنام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن شهر أبريل المقبل، خلفا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن عن شهر مارس الجارى، ووفقا لتقرير المجلس ستعقد جميع الاجتماعات افتراضيا، عبر الفيديو بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اختارت إجراء مناقشة مفتوحة حول الصراع والأمن الغذائي كحدث مميز لها مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فيما تم عقد اجتماعات حول السودان وجنوب السودان والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، وكذلك جلسات حول الشرق الأوسط وسوريا.