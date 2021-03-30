فاروق الباز: نجاح تعويم السفينة الجانحة نتيجة جهد وعلم ومعرفة

كتبت ـ إبراهيم سعيد

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى ومدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بواشنطن، إن نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس أمر يعود للعلم والمعرفة والجهد هم مفاتيح التعويم السفينة.

وأضاف فاروق الباز عالم الفضاء المصرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى إسامة كمال، المذاع على فضائية المحور، أن لابد من الإشادة بإدارة القناة السويس والعاملين بها بعد تعويم السفينة الجانحة.

وأشار عالم الفضاء المصرى، بأن من الجيد الاتجاه لزيادة المساحات المزروعة فى مصر، مشيرا بان يجب بحث سبل زيادة مساحة المعيشية فى مصر.

وأكد فاروق الباز، أن ممر التنمية يوفر فرصة حياة أفضل للمواطنين من جنوب أسوان حتى البحر المتوسط، مؤكدا بان الممر التنمية سيوفر فرص عمل للشباب وحديثى التخرج.

وتابع أن الصحارى لم تأخذ القدر الكافى من العلم الجيولوجى نتيجة لصعوبة الحياة والتحرك فيها ولذلك لابد من ان ندعم الصحراء لإعادة الحياة الجيولوجية واكتشافها وأطلقت جائزتين لدعم دراسة الصحراء إيمانا منى بأهمية الصحراء.

وأردف فاروق الباز، ان جميع الكواكب تشترك فى العناصر الكيميائية لذلك من الضروري دراسة الكواكب الأخرى لذلك ان العالم يبحث عن سبب اختفاء الاكسجين من الغلاف الجوى المحيط بكوكب المريخ.

وأكد ان بعض الآراء العلمية ترجح ان القمر مصدر من مصادر الثروة المعدنية، مؤكدا ان ضخور القمر مرجح ان يكون بها معدن التيتاتيوم النفيس.

وردا على سوال الإعلامي أسامة كمال له بأخذ تطعيم لقاح كورونا قائلا " أخذته امس " وقال الإدارة المصرية لازمة كورونا أفضل بكثير من أمريكا.