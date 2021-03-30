غلق جزئى بالتناوب لمزلقان الدكمى بالبدرشين لمدة 17 ساعة الخميس المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقه مزلقان السكة الحديد بمنطقة الدكمي فى البدرشين، وذلك لأعمال تمديد كابلات الإشارة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى ان الأمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقه الدكمى لمدة 17 ساعة، وذلك بداية من الساعة 10 مساء الخميس القادم الموافق 2021/4/1 وحتى الساعة 3 مساء يوم الجمعة الموافق 2021/4/2 على أن يكون العمل دون تعطيل حركة المرور.

ونوهت محافظه الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .