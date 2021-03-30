اليوم السابع
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عماد الدين حسين يعلن تعافيه وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:02 م
عماد الدين حسين يعلن تعافيه وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا عماد الدين حسين
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، عن تعافيه وزوجته وأولاده، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد نحو أسبوعين من الإصابة، مؤكدا أنه مازال فى مرحلة التعافى واستعادة اللياقة.

وكتب حسين، عبر حسابه على فيسبوك: "بقيت سلبى كورونا والحمد لله بشهادة من وزارة الصحة وثانية من مستشفى آخر، زوجتى نهال لطفى وأولادى كمان بقوا سلبى، الحمد لله كثيرا على جميل جميل نعمة".

وأوضح حسين: "لكن مرة أخرى ما زلت فى مرحلة التعافى واستعادة اللياقة، لأن الفيروس يترك آثارا وندوبا تحتاج علاجا قد يستمر شهر حتى تخف أو تتلاشى".

وأتم حسين: "أشكر دعواتكم واتصالاتكم ورسائلكم واهتمامكم، وهو جميل سيظل فى عنقى ما حييت، ويارب يحفظكم جميعا من كل شر".

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وكان نائب مجلس الشيوخ، أعلن يوم 14 مارس الماضى، عن إصابته وزوجته وأبناءه بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، طالبا من أصدقاءه ومحبيه الدعوة له ولأسرته بالشفاء.

وقال حسين عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى: "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء، أصبت أنا وزوجتى نهال لطفى وأولادى بكورونا، نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وأضاف: "اعذورنى مقدما فلن أكون قادرا على الرد على الاتصالات الهاتفية، حتى تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار، خلوا بالكم من نفسكم، الصحة شيء مهم جدا لا ندركه الا عندما نفقده."

 

 


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عضو مجلس الشيوخ

عماد حسين

كورونا

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