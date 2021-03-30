عماد الدين حسين يعلن تعافيه وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أعلن عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، عن تعافيه وزوجته وأولاده، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد نحو أسبوعين من الإصابة، مؤكدا أنه مازال فى مرحلة التعافى واستعادة اللياقة.

وكتب حسين، عبر حسابه على فيسبوك: "بقيت سلبى كورونا والحمد لله بشهادة من وزارة الصحة وثانية من مستشفى آخر، زوجتى نهال لطفى وأولادى كمان بقوا سلبى، الحمد لله كثيرا على جميل جميل نعمة".

وأوضح حسين: "لكن مرة أخرى ما زلت فى مرحلة التعافى واستعادة اللياقة، لأن الفيروس يترك آثارا وندوبا تحتاج علاجا قد يستمر شهر حتى تخف أو تتلاشى".

وأتم حسين: "أشكر دعواتكم واتصالاتكم ورسائلكم واهتمامكم، وهو جميل سيظل فى عنقى ما حييت، ويارب يحفظكم جميعا من كل شر".





وكان نائب مجلس الشيوخ، أعلن يوم 14 مارس الماضى، عن إصابته وزوجته وأبناءه بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، طالبا من أصدقاءه ومحبيه الدعوة له ولأسرته بالشفاء .

وقال حسين عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى: "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء، أصبت أنا وزوجتى نهال لطفى وأولادى بكورونا، نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وأضاف: "اعذورنى مقدما فلن أكون قادرا على الرد على الاتصالات الهاتفية، حتى تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار، خلوا بالكم من نفسكم، الصحة شيء مهم جدا لا ندركه الا عندما نفقده."