عضو مجلس شيوخ يتهم شركة تويوتا باحتكار بيع قطع الغيار

كتب محمد أبو عوض

تقدم طارق عبد العزيز، المحامى، وعضو مجلس الشيوخ، ببلاغ رسمى ضد شركة لكزس "تويوتا ايجيبت" يتهمهم فيه باحتكار بيع قطع الغيار ورفضهم إصلاح سيارته.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من عضو مجلس الشيوخ، والذى أفاد أنه لجأ لمركز صيانة لكزس "تويوتا ايجبت" الكائن بالطريق الدائرى دائرة القسم لعمل صيانة للسيارة ملكه، وظلت لديهم مدة شهر.

وأضاف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ في بلاغه الذى حمل رقم 2764 لسنة 2021 إدارى التجمع الخامس، بأن السيارة كانت مسلمة إليهم تعمل بدون ثمة مشاكل، وقادمة قيادتى من المنصورة ولا تشكو من ثمة أعطال، سوى أن درجة الحرارة ترتفع بها بعض الأحيان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إدارة المركز ابلغته بأن السيارة بها عيب في الكهرباء وتحتاج لقطعة غيار، وأن تلك القطعة غير متوفرة لديهم في المخازن ولا في الشرق الأوسط، وجارى عملية طلب شرائها من اليابان، وأن سعرها حوالي 25 الف جنيه، وأنها ستصل بعد أربعة شهور وأن السيارة لم تعمل طوال هذه الفترة.

كما أشار في بلاغه، أن الشركة طلبت منه إمكانية البحث عن تلك القطعة، وبالفعل اتصلت بمركز قطع غيار لكزس بدولة الكويت، واشتريت القطعة المطلوبة، وتم شحنها عن طريق شركة شحن ووصلت وقمت بتسليمها لهم.

وأضاف طارق عبد العزيز، أنه وبعد يومين فوجئت بأنهم يرفضون تركيب قطعة الغيار بحجة أنها مشتراة بمعرفتى، ولن يتم تركيبها إلا إذا كانت مشتراة من خلالهم وبمعرفتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.