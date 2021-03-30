اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:44 م
خالد صلاح
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عضو بمجلس الشيوخ الباكستاني يعلن شفاء عمران خان بشكل كامل من كورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:32 م
عضو بمجلس الشيوخ الباكستاني يعلن شفاء عمران خان بشكل كامل من كورونا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
أ ش أ

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قال عضو مجلس الشيوخ الباكستاني فيصل جاويد إن رئيس الوزراء عمران خان تماثل تماما للشفاء، وذلك بعد 10 أيام فقط من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف جاويد - حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني استأنف بشكل جزئي مهامه الرسمية، ويتبع حاليا توجيهات الإطباء والإرشادات الدولية.
 
تأتي تلك التطورات عقب إعلان إصابة الرئيس الباكستاني عارف علوي ووزير الدفاع الباكستاني برويز ختك بفيروس كورونا.
 
كان مساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الخدمات الصحية الدكتور فيصل سلطان قد أعلن- في الـ 20 من شهر مارس الجاري- إصابة خان بـ (كوفيد-19) وخضوعه لعزل منزلي، وهذا ما أكده مكتب رئيس الوزراء على موقع "توتير".
 
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني قد تلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل يومين من إعلان إصابته بالمرض، غير أن الأطباء أفادوا بأن اللقاح لم يكن لديه الوقت الكافي ليكون فعالً،ا وأن خان ربما أُصيب بالعدوى قبل أيام قليلة من ظهور الأعراض.

مجلس الشيوخ الباكستاني

عمران خان

كورونا

باكستان

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