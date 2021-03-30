عدسات لاصقه مصنعة من غبار الذهب تساعد فى علاج عمى الألوان

كتبت هند عادل

أظهرت الأبحاث في جامعة إمبريال كوليدج لندن أن غبار الذهب في العدسات اللاصقة يمكن أن يساعد في علاج عمى الألوان عن طريق حجب أنواع معينة من الضوء، حيث يمكن للعدسات اللاصقة المصنوعة من الجسيمات النانوية الذهبية، والتي لا يزيد حجمها عن ذرة من الغبار، أن تكافح نوعًا شائعًا من عمى الألوان.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تقوم جزيئات "الغبار الذهبي" هذه بتصفية أطوال موجية معينة من الضوء، بحيث يمكن للدماغ التمييز بين الألوان المختلفة، وخاصة اللون الأحمر والأخضر ، بسهولة أكبر، ويعاني حوالي واحد من كل 12 رجلًا وواحدة من كل 200 امرأة من هذه الحالة، والتي تسمى "قصور رؤية اللون الأحمر والأخضر" ، وهي أكثر أنواع عمى الألوان شيوعًا.

يعني الخلل الجيني أن بعض الخلايا الحساسة للألوان الموجودة في مؤخرة العين، والتي تسمى المخاريط ، مفقودة أو لا تعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يحدث أيضًا في وقت لاحق من الحياة ، بسبب الحالات التي تضر العين، مثل مرض السكري أو الجلوكوما ، يمكن لبعض الأدوية الموصوفة أن تؤثر أيضًا على إدراك اللون، عندما يضرب الضوء الجزء الخلفي من العين ، وتفصل الأقماع كل الألوان وتمرر المعلومات إلى الدماغ.

يمكن أن تساعد النظارات ذات اللون الأحمر فى علاج ذلك عن طريق تصفية بعض الضوء عند دخوله إلى العين، مما يقلل من مقدار التداخل ويزيد التباين بين الألوان بشكل فعال، ولكن المشكلة هي أن هذه النظارات كبيرة الحجم والعدسات ذات لون أحمر غامق ، مما يجعلها غير مناسبة للارتداء اليومي.

والعدسات اللاصقة الجديدة لها لون وردي خفيف، تظهر باللون الوردي (بدلاً من الذهب) لأنه ، في أجزاء صغيرة ، يكون للذهب مساحة سطح صغيرة ، وبالتالي ، بدلاً من عكس طيف الضوء بالكامل مما يجعله يبدو ذهبيًا ولامعًا ، فإنه يعكس المزيد من الضوء الأحمر ، مما يجعل العدسات تبدو وردية.

حتى الآن ، حققت محاولات صنع العدسات اللاصقة نجاحًا محدودًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصبغة المنتشرة في النظارات يمكن أن تتسرب إلى العين عند استخدامها في العدسات اللاصقة، مما يقلل من فعاليتها.

لصنع العدسات اللاصقة، مزج الفريق جزيئات الذهب في بوليمر هيدروجيل ، وهي المادة المستخدمة في العدسات اللاصقة القياسية، في دراسة معملية ، حجبت العدسات ما لا يقل عن 50 % من الضوء الذي يمزج بين اللونين الأحمر والأخضر ، وفقًا لمجلة ACS Nano ، مما يسهل التمييز بين الألوان.

تقول ميلاني هينجوراني ، استشارية طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون بلندن: "قد تساعد العدسات بعض الأشخاص المصابين بعمى الألوان ، بنفس الطريقة التي تعمل بها النظارات الملونة ، لكنها ليست علاجًا".