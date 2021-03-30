طلاب الصف الثانى الإعدادى يؤدون الامتحان المجمع وسط إجراءات احترازية.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس صباح اليوم حضور كلاب الصف الثاني الإعدادي لأداء امتحانات شهر مارس متعدد التخصصات كأول امتحان فى الفصل الدراسي الثاني من أصل 3 اختبارات تعقد الامتحانين الآخرين فى أبريل ومايو المقبلين، وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا حيث الزمت الطلبة بارتداء الكمامة والتباعد والمرور من خلال بوابات التعقيم داخل المدارس.

ويؤدى طلاب الصفين الثاني الإعدادي وطلاب الصف الخامس الابتدائي اختبار مارس المجمع.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائي 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021