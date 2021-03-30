ضبط 530 ألف قطعة مستحضرات تجميل فاسدة فى مصنع بـ 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو، وبداخله كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والخامات مجهولة المصدر ، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة ، من ضبط مسئول عن مصنع مستحضرات تجميل ، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على (530,000 قطعة مستحضرات تجميل "مختلفة الأنواع"- 8,244 طن مواد خام "مستحضرات تجميل" - 30,240 زجاجة كحول إيثيلى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 11 مليون ملصق "إستيكر" خاص بمنتجات مختلفة - 13 ماكينة مختلفة - سير لتجهيز المنتج النهائى).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.