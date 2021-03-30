اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 أطنان مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:53 م
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 أطنان مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد حملات أمنية - أرشيفيفة
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص أحدهم يعمل بهيئة السكة الحديد، وبحوزتهم (كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالي 3 أطنان) محملة على سيارة قيادة أحدهم أثناء خروجهم من إحدى الورش.

وبمواجهة قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه يعمل وأحد المتهمين بإحدى الشركات المتعاقدة لرفع المخلفات داخل المنشأت التابعة لهيئة السكة الحديد، وأنه حال تواجده وباقى المتهمين بالورش لرفع بعض المخلفات قاموا بتحميل تلك المهمات تمهيداً لإخراجها من الورش وبيعها للتربح من ثمنها، وأن دور المتهم الذي يعمل بالهيئة يتمثل فى تسهيل عملية خروج المسروقات نظير الحصول على مبلغ مالى، وبمواجهة الآخران أيدا ما جاء بأقواله فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


السكة الحديد

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