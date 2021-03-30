ضبط 10 أطنان مواد غذائية و5 آلاف كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى، بحملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا عدم حمل شهادات صحية، وضبط ( 5000 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر، 5 أطنان بامية غش تجارى، 5 أطنان خرشوف غش تجارى 25 كيلو حمص، 40 كيلو جبنة رومى 20 كيلو بسطرمة، 25 كيلو مخلل) جميعهم مجهولة المصدر.

كما تم إعدام 7 كيلو جبنة ومربى منتهية الصلاحية، وضبط كميات من اللحوم متنوعة منتهية صلاحية ومجهولة المصدر

وقام قطاع الصحة بتحرير 5 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلى، وضبط أدوية مستوردة ومجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة داخل صيدلية معروضة للبيع عبارة عن ( 25 قرص، 16 علبة كريم).

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين، وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

ويشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإدارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.