ضبط مستريح القناطر الخيرية وزوجته لنصبهما على المواطنين فى 30 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط مستريح عزبة سويلم بمنطقة باسوس مركز القناطر الخيرية وزوجته دكتورة علاج طبيعي، قاما بالنصب والاحتيال علي المواطنين في مبالغ مالية تتخطي الـ 30 مليون جنيها بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستك وحضانات الأطفال علي خلاف الحقيقة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية امن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود عدة بلاغات وتحرير محاضر ضد أحد الموطنين وزوجته دكتورة علاج طبيعى، يتهمونهم فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستك وحضانات الأطفال، مقابل أرباح شهرية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحثى قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبالانتقال والمعاينة تبين قيام شخص بمنطقة عزبة سويلم بمنطقة باسوس مركز القناطر الخيرية وزوجته دكتورة علاج طبيعي، بالنصب والاحتيال علي المواطنين في مبالغ مالية تتخطي الـ 30 مليون جنيها بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستك وحضانات الأطفال، وبعد مطالبتهم برد المبالغ المالية المتحصل عليها بمخالفة القوانين قام بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتهم.

وانتقلا منذ عام ونصف للسكن بأحد المناطق بحدائق 6 أكتوبر، وتم القبض عليهم بأحد الأكمنة بقسم ثالث أكتوبر وترحيلهم إلي مركز القناطر الخيرية محل أقامتهم علي ذمة القضايا.

وبالفحص تبين تحرير قضايا حملت أرقام 3974 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2021م، و11908 جنح القناطر الخيرية لعام 2021، والقضية رقم 29355 لعام 2020، وقضايا أخري، كما أوضحت التحريات أن الزوجة تم ضبطها منتقبة للتخفى، كما أن الزوج كان يحمل بطاقة أحد أصدقائه.

وأكدت التحريات، أن المتهم وزوجته قام بالنصب على العديد من الأشخاص بالمنطقة باستغلال معارفه وأصدقائه وجيرانه واستغلال مهنته في تجارة النحاس والخردة واستغلال لقب مهنة زوجته كدكتورة علاج طبيعى، بإيهام المواطنين بتوظيف الأموال بحضانات الأطفال للنصب علي العديد من المواطنين، وحرر ضدهم العديد من محاضر شيكات بدون رصيد ومحاضر نصب وتوظيف أموال.

كما أوضحت تحريات مباحث الأموال العامة في الواقعة بناء علي قرار النيابة العامة في المحضر رقم 3974 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2021م والذي أفادت صحة الواقعة من قيام المتهم وزوجته بالتحصل علي مبالغ من المواطنين منهم المبلغين في المحضر محل التحقيق، وذلك مقابل ربح شهري متفق عليه وزعمهم تشغيلها في مجال حضانات الأطفال وتجارة النحاس ووفائهم بالأرباح بضعة أشهر ثم قامو بعدم السداد والتهرب من إلتزامتهم المتفق عليها وعدم استراجع رأس المال والهرب من محل إقامتهم لملاحقتهم أمنيا في بلاغات مشابهة أخري.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم عرضهم على قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والذى أمر بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.