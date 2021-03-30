اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:58 م
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ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:48 م
ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية مخبز عيش_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، والاستيلاء على أموال الدعم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال الدعم .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بدائرة قسم شرطة الخصوص) بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء مستولياً بذلك على أموال الدعم، محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلائه على أموال الدعم دون وجه حق بناءً على ما جاء بتقرير الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالى المبلغ المستولى عليه (2465644 جنيها - اثنين مليون وأربع مائة خمسةً وستون ألف وستمائة أربعة وأربعون جنيها).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مدير مخبز

قسم الخصوص

أموال الدعم

شرطة التموين

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