صرف 450 جنيها لأعضاء الجهاز الإدارى بجامعة المنوفية بمناسبة شهر رمضان

المنوفية محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس الجامعة لشهر مارس 2021 بحضور أعضاء المجلس نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وكان قد تم الإعلان عن مسابقة لاختيار شعار لجامعة المنوفية الأهلية وتم عرض الشعارات واختيار أفضلها بأغلبية الأصوات وسوف يتم الإعلان عن اسم الفائز وتكريمه وإهدائه قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه. كما وافق المجلس على صرف مكافأة لجميع أعضاء الجهاز الإدارى بحد أدنى 450 جنيها وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

استهل مبارك الجلسة بتوجيه تحية تقدير وإعزاز لنجاح المصريين فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس وإعادتها إلى مسارها الصحيح، معربا عن فخره بقدرة المصريين فى ظل قيادته السياسية على مواجهة كافة التحديات والعبور فوق كل الصعاب بقوة وإصرار ومقدرة فائقة تثبت للعالم قوة وصلابة الشعب المصرى، متمنيا أن يحفظ الله مصر دائما وأبدا.

واستعرض مبارك أهم الفعاليات والأنشطة التى تمت خلال الشهر الحالى وأهمها زيارة دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لجامعة المنوفية ولقائه المثمر بأعضاء مجلس الجامعة، موجها لسيادته الشكر على ذلك اللقاء الهام والذى يدل على تقديره للجامعة وماأسفر عنه اللقاء من مكتسبات هامة للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، موجها الشكر لجميع الكليات على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق القواعد والضوابط التى تم إقرارها فى ظل الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها بأهمية متابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية على منصة الجامعة الإلكترونية، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات علي مد العام الدراسي الجاري بالجامعات والمعاهد لمدة 3 أسابيع مبدئيا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

وقامت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعرض تقرير مفصل عن نسبة المقررات التى تم رفعها على المنصة بجميع الكليات ومتابعة رفع المحاضرات صوتية مع الباور بوينت والفيديوهات واللقاءات التفاعلية من خلال برامج التواصل الإلكترونية.

وأحاط مبارك المجلس بما ورد من المجلس الأعلى للجامعات المتضمن التوصيات الصادرة من رئيس الجمهورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات ومتابعة إعداد معايير موحدة وضوابط لجدول المحاضرات الدراسية للطلاب، والتزام رؤساء الجامعات (بصفة شخصية) بمراجعة مدى تطبيق هذه المعايير، ومتابعة اللجان المشكلة لفحص الإجراءات الاحترازية والمرور المفاجئ علي الكليات للتأكد من التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.