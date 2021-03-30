صحة البحر الأحمر تعلن انطلاق القوافل العلاجية الشهرية ضمن مبادرة حياة كريمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الجديدة ستنطلق غدا الأربعاء 31 مارس من قرى جنوب البحر الأحمر.

وأضاف مدير صحة البحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القوافل ستستغرق يومين فى كل قرية من قرى المحافظة حيث تبدأ بحلايب وأبو رماد وصولا لرأس غارب شمال المحافظة.

وتابع أنه جارى وضع جدول زمنى وتحديد توقيت القوافل فى كل قرية بمدن المحافظة، حيث من المقرر أن تشمل القوافل العلاجية جميع التخصصات والأشعة وصرف الأدوية والعلاج مجانا ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

كما كشف أن آخر القوافل العلاجية كانت منذ ايام قليلة فى قرية الزعفرانة براس غارب وتم الكشف خلالها على 211 مواطن بقرية الزعفرانة، شمال مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر .

وأوضح أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدا أنه تم إجراء 59 فحص معملى، و29 فحص سونار معملى، 76 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وتمت مشاركة عيادة تنظيم أسرة بالقافلة، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة "حياه كريمة".