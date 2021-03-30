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شبورة واضطراب فى الملاحة البحرية وطقس اليوم بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:00 ص
شبورة واضطراب فى الملاحة البحرية وطقس اليوم بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 11 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.
 

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