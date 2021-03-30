سفير بلجيكا فى مصر: مزيد من التعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لتطوير أطر التعاون المشتركة وتعزيز وتقوية العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور عمرو الديب، القنصل الفخرى لبلجيكا.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ قد رحب بسفير بلجيكا في عروس البحر الأبيض المتوسط عاصمة مصر الثانية، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مضيفا أن الإسكندرية لديها العديد من مقومات الجذب ليس فقط في المجال السياحي لكن أيضا على الصعيد التجاري والاقتصادي والثقافي.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته البالغة في التواجد في مدينة الإسكندرية لما لها من عوامل جذب سياحي كبيرة، مؤكدا رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين، مضيفا بأن الإسكندرية من أهم محافظات الجمهورية ولها طابع مميز.

وأضاف أنه سيعمل على دفع وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار وسيكون هناك مزيدا من التعاون بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال ببلجيكا لزيادة حجم الواردات والصادرات بين البلدين مما يسهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام.