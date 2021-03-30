اليوم السابع
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رويترز: باكستان تعبر عن رغبتها في التوصل لحل سلمي مع الهند

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:40 م
رويترز: باكستان تعبر عن رغبتها في التوصل لحل سلمي مع الهند عمران خان
(رويترز)

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 ذكر مصدر رسمي لرويترز إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رد اليوم الثلاثاء على رسالة من نظيره الهندي ناريندرا مودي، قائلا إن إسلام اباد ترغب في علاقات سلمية مع نيودلهي.

وكان مودي قد بعث بالرسالة إلى خان بمناسبة العيد الوطني لباكستان في 23 مارس ، والتي تدعو أيضا إلى علاقات سلمية بين الجارتين النوويتين.

ولم ينشر أي من الطرفين الرد المؤرخ في 29 مارس رسميا لكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أكد محتواه الذي تم تناقله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خان في رده "شعب باكستان أيضا يريد علاقات سلمية وبناءة مع جميع الجيران لا سيما الهند" وأضاف "أشكرك على رسالتك بالتهنئة في عيد باكستان الوطني".

ولم يرد وزير خارجية الهند أو نظيره الباكستاني على طلبات للتعليق.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن مودي قوله في الرسالة المؤرخة في 23 مارس "الهند ترغب في علاقات ودية مع شعب باكستان" ولذلك "يتعين وجود بيئة من الثقة خالية من الترهيب والعداء".

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب وشاب عدم الاستقرار علاقتهما منذ استقلال الدولتين عام 1947، وتصاعدت التوتر بينهما في 2019 مع إرسال كل منهما طائرات مقاتلة إلى أجواء الدولة الأخرى.

وحث رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا كلا البلدين على تناسي الماضي بعد أن أصدر جيشاهما بيانا مشتركا نادرا الشهر الماضي أعلنا فيه وقف إطلاق النار على امتداد الحدود المتنازع عليها في كشمير.

 

 


باكستان

الهند

عمران خان

كشمير

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