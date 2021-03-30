رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في إسرائيل وتأجيل عرض شراء لقاح فايزر

(رويترز)

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن سلالة جديدة لفيروس كورونا رُصدت في إسرائيل وإن لقاح فايزر -بيونتك، الذي استُخدم بشكل أولي في حملة تطعيم سريعة ، يبدو فعّالا في التصدي لهذه السلالة.

وعلى صعيد منفصل اصطدمت محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتأمين 36 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتك للاستخدام كجرعات معززة أو للأطفال بمجرد السماح بذلك بعقبة النزاعات السياسية الداخلية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن توافق الحكومة أمس الإثنين على الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار شيقل (1.05 مليار دولار)، لكن تم إلغاؤها في مشادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس، الذي يرأس حزبا منافسا، تتعلق بتعيينات قضائية.

وقالت وزارة الصحة، التي أنفقت 2.6 مليار شيكل ، على اللقاحات دون أن تكشف النقاب عن العدد الفعلي لجرعات فايزر ومودرنا المشتراة، إن لديها إمدادات كافية "للجولة الحالية من التطعيمات".

وتابعت الوزارة بشكل منفصل أنها لم تعثر على دليل بأن السلالة الجديدة تنتشر بشكل سريع أو تتسبب في اعتلال صحة من يصابون بها بشدة، موضحة أن ذلك يبدو نادرا وربما يختفي تماما.

وحصل أكثر من نصف سكان إسرائيل، الذين يقدر عددهم بنحو تسعة ملايين نسمة، على جرعتين من لقاح فايزر - بيونتك. وتنخفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل مطرد وأعيد فتح الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد كبير.