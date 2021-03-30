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رسائل الرئيس السيسى للمصريين: محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:45 م
رسائل الرئيس السيسى للمصريين: محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة للمصريين قائلا: بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا، محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هايبقى فى حالة من عدم استقرار فى المنطقة لا يتخيلها أحد.

وتابع الرئيس السيسى، أن مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر، وقال رد فعلنا فى حالة المساس بمياهنا أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل، والتفاوض كان خيارنا اللى بدأنا بيه والعمل العدائى قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات.

وأضاف معركتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأى العام العالمى وكبار المسئولين يروا أننا نكسب أرض، وقال نحن جادون فى التفاوض بشكل يحقق المكسب للجميع

وتابع: كل ما نطلبه لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود، وهناك تحرك جديد فى قضية سد النهضة خلال أسابيع ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا ورد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس حول سد النهضة
رسائل الرئيس حول سد النهضة

 


سد النهضة

تصريحات السيسى حول سد النهضة

مياه مصر خط احمر

السيسى

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