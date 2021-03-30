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رئيس مجلس النواب: سنحدد موعد مناقشة استجواب وزير الدولة للإعلام فى أقرب وقت

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:22 م
رئيس مجلس النواب: سنحدد موعد مناقشة استجواب وزير الدولة للإعلام فى أقرب وقت المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى  لوزير الدولة للإعلام، معلنا أنه سيتم إخطار الحكومة بالموعد. 
 
وتابع قائلا: "عملا بحكم الفقرة من المادة 277  من اللائحة ترفع الجلسة للانعقاد فى موعد لاحق وسأخطركم بموعد انعقادها". 
 
وتقدم النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأول طلب استجواب فى الفصل التشريعى الثانى المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.
 
وجاء فى الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل فى أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.
 

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استجواب

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