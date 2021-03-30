اليوم السابع
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رئيس قناة السويس: 113 سفينة عبرت فى أقل من 24 ساعة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:15 م
رئيس قناة السويس: 113 سفينة عبرت فى أقل من 24 ساعة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
ماجد تمراز

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن اليوم كلل التعب الذي بذل خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن العاملين لم يناموا منذ أيام، مشددا على حبهم لوطنهم وللهيئة، وقال: "تعبنا للغاية واليوم ذهب هذا التعب بعد حضور الرئيس وتكريمه لنا، وهو دائما يؤثرنا بكرمه وأخلاقه، واليوم بدأ جميلاً وكان هناك كلمة للرئيس وتوجهنا لمركز المحاكاة لتدريب العاملين بالهيئة لتجنب الحوادث وكيفية التعامل الأمثل معها".
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "أجرينا رحلة بحرية بقناة السويس مع الرئيس، والسفينة البنمية غادرت بعد تعويمها إلى البحيرات بصحبة مرشدين مصريين، وفي تمام الساعة السادسة كانت القناة تعمل بشكل طبيعي، وتمكنا في أقل من 24 ساعة من عبور 113 سفينة".
 
وقال: "المراكب العملاقة مثل السفينة الجانحة، يعمل عليها طواقم ما بين 50 أو 60 شخصا، وأشير إلى أن حادث جنوح السفينة هي حادثة مركبة وكبيرة، وهناك عدة أشياء أدت لحدوث الحادث، ومن ضمنها هو أن الرياح كانت قوية، والتحقيق سيظهر أي أخطاء فنية أو بشرية أسفرت عن الحادث".
 
وتابع: "بدأنا في تنفيذ خطة تشمل تطوير المجرى الملاحي بالكامل لتسمح بزيادة عدد السفن التي تمر يوميا إلى 95 سفينة، وعمل جراجات جديدة و16 نقطة مراقبة جديدة، بالإضافة للأسطول البحري لقناة السويس، والرئيس سألنا على احتياجاتنا، ووعد بتوفير كل شيء لتنفيذ تلك الخطة".

قناة السويس

السفينة الجانحة

اسامه ربيع

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

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