اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس دمياط الجديدة: رفع كفاءة الطرق والمشايات بمنطقة الشاليهات.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:47 ص
رئيس دمياط الجديدة: رفع كفاءة الطرق والمشايات بمنطقة الشاليهات.. صور رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد منطقة الشاليهات
دمياط - فريق المحافظات

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قام المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية ومسئولى الشركة المنفذة ، بتفقد عملية رفع كفاءة الطرق والمشايات بمنطقة الشاليهات بمدينة دمياط الجديدة ، والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان منطقة الشاليهات .

وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة بكفاءة وجودة عالية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع .

مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، والحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة فى الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة لها بالمواصفات المطلوبة ، ولتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة بالمدينة .

 

رصف المشايات بمنطقة الشاليهات
رصف المشايات بمنطقة الشاليهات

 

رصف المشيات والطرق بمنطقة الشاليهات
رصف المشيات والطرق بمنطقة الشاليهات

 

رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد منطقة الشاليهات
رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد منطقة الشاليهات

 


دمياط

دمياط الجديدة

رئيس مدينة دمياط الجديدة

مدينة المنصورة الجديدة

رصف منطقة الشاليهات بدمياط الجديدة

رصف منطقة المشايات

منطقة الشاليهات

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