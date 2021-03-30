رئيس أوروجواى يعلن تلقيه لقاح كورونا

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أعلن رئيس أوروجواي لويس لاكالييه بوو، تلقيه لقاح سينوفال الصيني ضد كورونا، في إطار حملة التطعيم ضد الفيروس في البلاد.

ووجه بوو - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشكر لكل الفريق الذي يقوم بالتطعيم في البلاد على مهنيته وإخلاصه.

يشار إلى أن أوروجواي اشترت في نهاية فبراير الماضي نحو 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني.

وانطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد أواخر فبراير الماضي، حيث سجلت أوروجواي حتى الآن أكثر من 97 ألف إصابة، و915 حالة وفاة.