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خارجية البحرين: نتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:10 م
خارجية البحرين: نتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي ملك البحرين والرئيس السيسي
وكالات الأنباء

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اعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وأعربت الخارجية البحرينية عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

 

 

 


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