حياة كريمة تغير واقع مواطني قرى مغاغة بالمنيا.. اعرف المشروعات × 10 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

الواقع يتغير بدخول مبادرة حياة كريمه لقرى مركز مغاغة، بين 192 قرية بـ5 مراكز بمحافظة المنيا، مشروعات عملاقة تشهدها تلك القرى، أبرزها الصرف الصحى والتعليم والطرق والصحة وغيرها من المشروعات، التى سوف تساهم فى تغيير واقع أكثر من 491 ألف مواطن من مركز مغاغة شمال المنيا، تعرف عليها فى 10معلومات.

1- تنفيذ مبادرة حياة كريمه فى 5 مراكز هى ديرمواس ومغاغة وملوى وابوقرقاص والعدوة

2-المرحلة الأولى تستهدف 192 قرية ب757 تابع.

3-تكلفة تطوير القرى فى مبادرة حياة كريمه تصل تقريبا إلى 22 مليار جنية

4- تخصيص ما يقرب من 4 مليار جنية لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة

5-عدد المستفيدين بمركز مغاغة من المواطنين يصل 491 الف و503 مواطن

6-أعمال التطوير تشمل تطوير مستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى الرمد، و 15 وحدة صحية أخري، و30 مدرسة

7-البدء في تنفيذ 11 مشروع و الانتهاء من 14 مشروع، في قطاعات،الصرف الصحي ومياه الشرب، الصحة والتعليم والطب البيطري وتبطين الترع

8- إقامة مجمعات صناعية في القري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

9- المقاولين والعمال من الأهالي المحليين بالمركز، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء تلك القري

10- منذ 2014 وحتى الآن تم تنفيذ مشروعات قومية كبيرة بلغت 41 مليار جنية .