حصر أعداد الباعة الجائلين بالمقطم لتسكينهم فى باكيات الأسواق وتقنيين أوضاعهم

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعاً لمناقشة ودارسة عدة محاور للارتقاء بحى المقطم ورفع كفاء بعض الطرق والشوارع والميادين بالحى إلى جانب تطوير الحدائق بنطاق الحى ورفع كفاءتها، بحضور أيمن النحال، المستشار القانونى والعميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم.



ووجهت نائب المحافظ بضرورة الانجاز بتجهيز تصور نهائي لتطوير شارع 9 بالمقطم و رفع اى اشغالات واستمرار الحملات إلى جانب الاستمرار فى حصر اعداد الباعة الجائلين الموجودين إلى جانب حصر عدد الباكيات المتاحة لتسكينهم بها وتقنيين اوضاعهم



وأكدت على أهمية ان يشمل هذا المقترح تجميل للجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الارصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين، كما وجهت بمتابعة دراسة تنفيذ مقترح التطوير الخاص بكورنيش المقطم



و أشارت عبد المنعم أنه سيتم بحث كيفية استغلال الكورنيش الاستغلال الأمثل والاستفادة قدر الإمكان من الموقع واستغلاله أو استثماره سياحياً ليعود بأضفاء مظهر راقى وجمالى بالمنطقة يستفيد ويتمتع به المواطن بالإضافةإلى استغلاله سياحيا ليعود بالنفع العام على الدولة والجذب السياحى



ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة استكمال تنفيذ اعمال الرصف المتعلقة بالحى الخامس والسابع والثامن ومنطقة ج ومنطقة شمال الرأس وضرورة الانجاز فى التنفيذ وتذليل اى عقبات اول باول لاستكمال باقى المناطق .



وشددت على ضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالاضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية بالاضافة إلى رفع كفاءة البلدورات، والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير.