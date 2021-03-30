وأشار إلى أنه جرى العثور على زورق بحرى تابع للإدارة العامة لأمن السواحل أمس، على قارب يحمل 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بعرض البحر، وجرى نقلهم أيضا إلى ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.