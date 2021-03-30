تمكنت الأجهزة الأمنية وحرس السواحل الليبى من إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعى، كانوا على متن قوارب هجرة، قبالة ساحل العاصمة طرابلس، وقال المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية فى بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أنقذوا 105 مهاجرين من جنسيات أفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية، فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية وتم نقلهم إلى نقطة إنزال فى ميناء طرابلس البحرى، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه جرى العثور على زورق بحرى تابع للإدارة العامة لأمن السواحل أمس، على قارب يحمل 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بعرض البحر، وجرى نقلهم أيضا إلى ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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