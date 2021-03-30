حبس مدير "سوبر ماركت" بتهمة الغش التجارى

كتب كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، بحبس مدير فرع محل "سوبر ماركت" بالحى العاشر سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 30 ألف جنيه، بتهمة الغش التجارى وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تعود أحداث القضية رقم 45262 لسنة 2020 إلى تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مواطن، يفيد قيامه بشراء سلع غذائية من محل "سوبر ماركت" شهير بالحى العاشر، وتبين بعد شرائه السلع أنها منتهية الصلاحية.

واستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ، الذى أتهم المدير المسئول عن الفرع بالغش التجارى بسبب بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وأمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.