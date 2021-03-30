ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اتخاذه خطوات لمواجهة العنف المتصاعد ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، مشيرًا إلى ضرورة عدم الصمت فى مواجهة العنف المتصاعد، وقال: "هذه الهجمات خاطئة وغير أمريكية ويجب أن تتوقف".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "لا يمكننا أن نصمت في مواجهة العنف المتصاعد ضد الأمريكيين الآسيويين، لهذا السبب اتخذ اليوم خطوات إضافية للرد، بما في ذلك إنشاء مبادرة في وزارة العدل لمعالجة الجرائم ضد الأمريكيين من أصل آسيوى، هذه الهجمات خاطئة وغير أمريكية ويجب أن تتوقف".



جو بايدن

وفى سياق آخر، أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن أول قائمة له تضم 11 ترشيحًا قضائيًا فيدراليًا، بينهم ثلاث نساء من أصول مختلفة وأمريكى مسلم وأمريكى آسيوى من جزر المحيط الهادئ، لشغل مناصب شاغرة فى المحكمة الفيدرالية.