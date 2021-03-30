جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975، وقانون الرقابة علي المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976.

وبناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بإشراف العميد طارق إمبابى، والسيد عبد الفتاح عبده عبد الفتاح مسئول الأمن الجمركى، مفادها اعتزام شخص يحمل جنسية إفريقية تهريب قطعة معدنية يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس فى الأتوبيسات القادمة من إحدى الدول الإفريقية.

وبالعرض على حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، فتبين وجود قطعة من المعدن بوزن 100 جرام تقريبا قابلة للعجز والزيادة، يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس مخبأة داخل جيب سرى بداخل حقيبته الشخصية.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021 وحرره محمود مختار وتم احاله المحضر للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.