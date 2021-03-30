جامعة السويس تكرّم أسر الشهداء من الجيش والشرطة

السويس - سيد نون

نظمت جامعة السويس احتفالية اليوم الثلاثاء،بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة لتكريم أسر الشهداء الجيش والشرطة بحضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس الجامعة، أعضاء مجلس الجامعة وعدد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ، ثم ألقى دكتور السيد الشرقاوي ،كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا أن ما قدمه شهداء الواجب يجسد أعظم قيم الولاء والانتماء، تلك القيم التي تجري مجرى الدم من العروق في أبناء مصر المخلصين من رجال الجيش والشرطة .

وأشار الشرقاوي تكريم أسر الشهداء من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو اعتراف ببطولة وشجاعة أبناء مصر الذين جادوا بأرواحهم لقاء حفظ أمن هذا البلد وفي نهاية الحفل قدم رئيس الجامعة درع الجامعة لأسر شهداء الوطن ، وقدم هدايا رمزية لهم تعبيرا عن امتنان الجميع.