جامعة أسيوط: بدء التقدم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء التقديم لمنحة "طهطاوى" والمقدمة من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى فى مصر، والتى تستهدف الطلاب المصريين المسجلين فى السنة الثانية لدرجة الماجستير والراغبين فى متابعة الدراسة فى إحدى منشآت التعليم العالى فى فرنسا ، للعام الدراسى 2021/2022، وهو ما يعكس اهتمام إدارة الجامعة وسعيها دوماً إلى فتح مجالات جديدة للدراسة داخل الجامعة وخارجها ، وهو ما يأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمعها مع كبرى المؤسسات التعليمية محليا ودوليا .

من جانبه قال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن فترة التقديم للراغبين فى هذه المنحة قد بدأت فى الأول من شهر مارس، وتستمر حتى الـ 30 من شهر أبريل، وذلك يتم عبر موقع المعهد الفرنسى فى مصر ولا يتم قبول أيه طلبات بعد هذه المدة.

ولفت إلى أن هذه المنحة تقدم عدداً من الإمتيازات الهامة ومنها منحة شهرية قدرها 700 يورو طوال فترة الدراسة، على ألا تتعدى عشرة أشهر متضمنة التدريب ، وإعفاء من رسوم التسجيل، على أن تكون الدراسة فى مؤسسة تعليمية فرنسية حكومية وبحد أقصى 5000 يورو ، ضمان اجتماعى.

وحول شروط التقديم فقد أوضح الدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، أنه يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية (حاملو الجنسية المصرية الفرنسية غير مؤهلين للتقديم على المنحة، أن يكون المتقدم مُسجل فى العام الثانى لدرجة الماجيستير فى مؤسسة تعليم عالٍ فرنسية فى فرنسا، أن يكون المتقدم حاصل على شهادته الجامعية أو فى عامه الدراسى الجامعى الأخير وبصدد حصوله على البكالوريوس بعد انقضاء السنوات الجامعية الأربعة بحد أدنى)، على المرشحين للمنحة تقديم شهادة بمستواهم فى اللغة الإنجليزية والفرنسية والشهادات المسموح بها هى:

DELF, DALF, TCF, IELTS, TOEIC مستوى B2 بحد أدنى

أو شهادة ثانوية عامة : بكالوريا فرنسية Bac français ، الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوى IGCSE، البكالوريا الدولية IB، الدبلومة الأمريكية American diploma

أو شهادة من الجامعة تفيد بأن لغة الدراسة بها هى الفرنسية أو الإنجليزية أو كلتاهما.