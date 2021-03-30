اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط: بدء التقدم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:39 ص
جامعة أسيوط: بدء التقدم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء التقديم لمنحة "طهطاوى" والمقدمة من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى فى مصر، والتى تستهدف الطلاب المصريين المسجلين فى السنة الثانية لدرجة الماجستير والراغبين فى متابعة الدراسة فى إحدى منشآت التعليم العالى فى فرنسا ، للعام الدراسى 2021/2022، وهو ما يعكس اهتمام إدارة الجامعة وسعيها دوماً إلى فتح مجالات جديدة للدراسة داخل الجامعة وخارجها ، وهو ما يأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمعها مع كبرى المؤسسات التعليمية محليا ودوليا .

من جانبه قال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن فترة التقديم للراغبين فى هذه المنحة قد بدأت فى الأول من شهر مارس، وتستمر حتى الـ 30 من شهر أبريل، وذلك يتم عبر موقع المعهد الفرنسى فى مصر ولا يتم قبول أيه طلبات بعد هذه المدة.

ولفت إلى أن هذه المنحة تقدم عدداً من الإمتيازات الهامة ومنها منحة شهرية قدرها 700 يورو طوال فترة الدراسة، على ألا تتعدى عشرة أشهر متضمنة التدريب ، وإعفاء من رسوم التسجيل، على أن تكون الدراسة فى مؤسسة تعليمية فرنسية حكومية وبحد أقصى 5000 يورو ، ضمان اجتماعى.

وحول شروط التقديم فقد أوضح الدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، أنه يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية (حاملو الجنسية المصرية الفرنسية غير مؤهلين للتقديم على المنحة، أن يكون المتقدم مُسجل فى العام الثانى لدرجة الماجيستير فى مؤسسة تعليم عالٍ فرنسية فى فرنسا، أن يكون المتقدم حاصل على شهادته الجامعية أو فى عامه الدراسى الجامعى الأخير وبصدد حصوله على البكالوريوس بعد انقضاء السنوات الجامعية الأربعة بحد أدنى)، على المرشحين للمنحة تقديم شهادة بمستواهم فى اللغة الإنجليزية والفرنسية والشهادات المسموح بها هى:

DELF, DALF, TCF, IELTS, TOEIC  مستوى B2 بحد أدنى
أو شهادة ثانوية عامة : بكالوريا فرنسية Bac français ، الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوى IGCSE، البكالوريا الدولية  IB، الدبلومة الأمريكية  American diploma
أو شهادة من الجامعة تفيد بأن لغة الدراسة بها هى الفرنسية أو الإنجليزية أو كلتاهما.


اسيوط

رئيس جامعة اسيوط

منحة السفارة الفرنسية بمصر

منحة المعهد الفرنسى

طلاب الماجستير بجامعة اسيوط

التقديم للمنحة الفرنسية

العام الدراسى 20202021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوز 3 باحثين من جامعة أسيوط بمسابقة علمية للجمعية المصرية للدراسات التاريخية

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:41 ص

مكتبة ثقافية وقاعات مجهزة.. تعرف على مركز رعاية الطلاب ذوى الهمم بجامعة أسيوط

الإثنين، 08 مارس 2021 01:41 م

انتظام امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة

الإثنين، 08 مارس 2021 12:54 م

رئيس جامعة أسيوط: إنشاء نفق يربط مستشفى الإصابات والمستشفيات الجامعية

الإثنين، 08 مارس 2021 12:16 م

رئيس جامعة أسيوط يصطحب نظيره السابق لتلقى اللقاح المضاد لكورونا

الإثنين، 08 مارس 2021 11:02 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة