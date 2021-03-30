توزيع التغذية المدرسية على طلاب الثانى الإعدادى أثناء أداء الامتحان المجمع.. صور

كتب محمود طه حسين

حرصت المدارس على توزيع التغذية المدرسية على طلاب الصف الثانى الإعدادى أثناء أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات، حيث سلمت مدرسة الجيزة الإعدادية بنات الطالبات التغذية عبارة عن بسكويت سادة وبسكويت بالعجوة.



وأكدت مصادر مسئولة، أن التغذية المدرسية ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للطلاب، لما لها من تأثير إيجابى على المهارات الذهنية مثل تذكر المعلومات واستيعاب الدروس، ومن ثم المدارس تحرص على منح الطلاب الوجبات المقررة بشكل يومى، موضحة أنه يتم تغذية الطلاب من رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية.



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل



مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021



مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021





جانب-من-توزيع-التغذية-المدرسية-على-طلاب-الثانى-الاعدادى-أثناء-أداء-الامتحان-المجمع-لشهر-مارس



توزيع-التغذية-المدرسية-على-طلاب-الثانى-الاعدادى-أثناء-أداء-الامتحان-المجمع



جانب-من-توزيع-التغذية-المدرسية-على-طلاب-الثانى-الاعدادى



توزيع-التغذية-المدرسية-على-طلاب-الثانى-الاعدادى



جانب-من-توزيع-التغذية-المدرسية-على-الطلاب



جانب-من-توزيع-التغذية-المدرسية-على-طلاب-الثانى-الاعدادى-أثناء-أداء-الامتحان-المجمع



توزيع-التغذية-المدرسية-على-الطلاب